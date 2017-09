La trasferta in Olanda non impensierisce né quotisti, né scommettitori, soprattutto dopo la netta vittoria con il Milan. Fiducia unanime sulla Lazio per la prima giornata di Europa League, nella quale i biancocelesti saranno al Gelredome per affrontare il Vitesse. I precedenti dei biancocelesti contro squadre olandesi non sono idilliaci (una vittoria, un pareggio e due sconfitte), ma nelle quote Microgame la squadra di Inzaghi è favorita a 1,85 e ha ottenuto il 97% delle preferenze. Freddissima la risposta per l’«1» del Vitesse: nonostante il secondo posto in Eredivisie (tre vittorie e un ko dopo quattro giornate), i gialloneri viaggiano a 4,15 e con l’1% delle scommesse; ottiene poco di più la «X», ferma al 2% (a 3,55).