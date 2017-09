Primi tre punti per la Lazio in Europa League: Parolo, Immobile e Murgia firmano la rimonta sul Vitesse e per i biancocelesti arriva il quarto successo nelle cinque gare ufficiali disputate da inizio stagione. Un risultato che conferma la fiducia dei bookmaker, per i quali Inzaghi e i suoi erano già favoriti per il primo posto nel gruppo K: la vittoria del girone è ora offerta a 1,67, e al momento è data per scontata anche la qualificazione, in lavagna a 1,06. Dietro la Lazio va all’attacco il Nizza, forte del 5-1 con cui ha travolto in trasferta lo Zulte Waregem: Balotelli e compagni sono a 2,30 per il primo posto nel gruppo e a 1,11 per il passaggio ai sedicesimi. Molto più indietro il Vitesse - a 5,00 la qualificazione - il passaggio del turno dello Zulte è lontano a 10,00.