Terza uscita delle italiane in Europa League, Lazio, Milan e Atalanta se la vedranno rispettivamente con Nizza, Aek Atene e Apollon Limassol. La squadra di Inzaghi va a Nizza con il morale alle stelle dopo la vittoria sulla Juventus, l’obiettivo sono i tre punti che garantirebbero di fatto il passaggio del turno dopo sole tre giornate. Ma il match è decisivo anche per il primo posto nel girone, visto che i biancocelesti condividono il primato proprio con i francesi. È però una trasferta difficile per la truppa di Inzaghi, il pronostico di Sisal Matchpoint favorisce il Nizza, vincente a 2.45, ma la Lazio è indietro di un soffio, a 2.91. Il pareggio si gioca a 3.35. Le due squadre sembrano avere un comun denominatore nella loro propensione offensiva, il match è infatti da Goal, a 1.65. Per la vittoria del Girone K, i bookie favoriscono la Lazio, prima a 1.65, a 2.10 i francesi.