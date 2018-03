Dopo l'impresa della Juventus a Wembley, oggi tocca ad altre due squadre italiane tenere alta la bandiera tricolore in Europa (League): si giocano le gare d'andata per gli ottavi di finale. Gattuso schiera il solito Milan a San Siro contro l'Arsenal di Wenger, che non può contare sull'ex Aubameyang perché in questa stagione ha già giocato nella stessa competizione con un altro club (il Borussia Dortmund). Gioca in casa anche la Lazio, che ospita all'Olimpico gli ucraini della Dinamo Kiev: Simone Inzaghi dà una chance a Felipe Anderson dal primo minuto alle spalle di Immobile.



PROBABILI FORMAZIONI



Milan-Arsenal (ore 19, diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1)

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso.

ARSENAL (4-3-3): Ospina; Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Welbeck, Ozil. All. Wenger.

Arbitro: Turpin (Francia).



Lazio-Dinamo Kiev (ore 21.05 in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e in chiaro su Tv8)

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Wallace; Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. All. Inzaghi.

DINAMO KIEV (4-3-3): Boyko; Kedziora, Khacheridi, Kadar, Pivaric; Garmash, Shepelev, Buyalsky; Gonzalez, Moraes, Tzygankov. All. Khatskevich.

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia).