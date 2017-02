Dopo due notti di Champions League, ecco l'Europa League, tutta racchiusa, salvo qualche eccezione vista ieri sera, nelle canoniche due tornate: alle 19 e alle 21.05. Mentre nella coppa dalle grandi orecchie ancora si "scherza" con le partite d'andata, qui stasera ci saranno i primi verdetti: i sedicesimi coinvolgeranno anche due squadre italiane. Alle 19 Roma-Villarreal, gara che verrà affrontata dai giallorossi con un grande vantaggio: la vittoria per 4-0 dell'andata. Spalletti farà dunque un po' di turnover, anche in vista del big match domenicale contro l'Inter. In campo anche Francesco Totti: il capitano della Roma, in caso di gol, diventerebbe il giocatore più anziano di sempre a segnare in una competizione europea.



La Fiorentina, invece, avrà una serata ben più difficile e più incerta contro il Borussia Monchengladbach (calcio d'inizio alle ore 21.05), ma può comunque contare sulla positiva gara d'andata, vinta 1-0 in Germania. L'Europa League è per entrambe un obiettivo concreto, e nel caso della Viola potrebbe anche ribaltare il giudizio finale su una stagione, fino a questo momento, al di sotto delle aspettative.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, G. Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, Maxi Olivera; Bernardeschi, Borja Valero; Kalinic. All. Paulo Sousa.

BORUSSIA M. (4-4-2): Sommer; Juntschke, Christensen, Vestergaard, Wendt; Hermann, Dahoud, Kramer, Johnson, Hazard, Stindl. All. Hecking.

Arbitro: Artus Dias (Portogallo).



ROMA (3-4-1-2): Alisson; Rudiger, Vermaelen, Juan Jesus; Emerson, De Rossi, Paredes, Mario Rui; Totti; El Shaarawy, Perotti. All. Spalletti.

VILLARREAL (4-4-2): Andres; Gaspar, Alvaro, Victorruiz, Josè Angel; Dos Santos, Bruno, Hernandez, Soriano; Soldado, Bakambu. All. Escribá.

Arbitro: Zwayer (Germania).