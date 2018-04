Salisburgo-Lazio (calcio d'inizio alle ore 21.05) è una gara valevole per il ritorno dei quarti di finale in Europa League. Si parte dal 4-2 dell'andata all'Olimpico per i biancocelesti. Simone Inzaghi non fa troppo turnover in vista del derby di domenica sera con la Roma: gli unici due titolari che dovrebbero partire dalla panchina sono Marusic e Milinkovic-Savic.



In contemporanea si giocano altre tre gare: CSKA Mosca-Arsenal (andata 1-4), Marsiglia-Lipsia (andata 0-1) e Sporting Lisbona-Atletico Madrid (andata 0-2).



PROBABILI FORMAZIONI

Salisburgo-Lazio (ore 21.05, andata 2-4, diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1)

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Schlager, Berisha; Wolf; Dabbur, Hwang. All. Rose.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Skomina (Slovenia).