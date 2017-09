Fischio d’inizio per l’Europa League di Milan, Lazio e Atalanta. Le italiane debuttano nella fase a gironi rispettivamente con Austria Vienna, gli olandesi del Vitesse Arnhem e l’Everton e, a guardare il pronostico di Sisal Matchpoint, tutte e tre inizieranno l’avventura europea vincendo. Il Milan, tornato a disputare una coppa internazionale dopo un digiuno durato 4 anni, deve subito dimenticare il ko subito in campionato con la Lazio e la gara con gli austriaci si presta alla perfezione. I rossoneri sono favoritissimi, a 1.48, l’Austria Vienna non ha ancora vinto una partita in casa in questa edizione dell'Europa League, il segno 1 è difficile anche stavolta, a 6.30. Pareggio a 4.35. Milan nettamente avanti anche nelle quote per la vittoria nel Gruppo D a un popolare 1.20. Staccate le avversarie: a 10 l’Aek Atene e Austria Vienna, a 16 il Rijeka. Galvanizzata da un ottimo inizio di stagione, la Lazio va in Olanda contro il Vitesse da superfavorita, a 1.83. I biancocelesti non devono sottovalutare l’impegno, il Vitesse è infatti partito benissimo in Eredivisie, secondo alle spalle del Feyenoord, ma battere Immobile & Co è un’impresa da 4.10. Il pareggio vale 3.60. Pochi dubbi su chi, nel Gruppo K, passerà ai sedicesimi: il duello è tra la Lazio e il Nizza, con i biancocelesti leggermente favoriti a 2 e i francesi a 2.75. Il Vitesse è la squadra che può dar fastidio, a 6, fuori dai giochi il Zulte Waregem, a 16. Grande entusiasmo per l’esordio dell’Atalanta in Europa, che dovrà vedersela con l’Everton di Rooney. Nonostante il blasone dei Toffees, il pronostico si schiera con i nerazzurri anche se preannuncia un match difficile ed equilibrato. Il segno 1 è offerto a 2.29, la vittoria inglese vale 3.15, il pareggio a 3.25. È però in salita il passaggio turno dell’Atalanta, finita in un girone decisamente impegnativo. Difficile conquistare i sedicesimi, ma non impossibile: favoriti per il primato Everton e Lione, a 2.25 e 2.50, i nerazzurri sono dati a 4.50.