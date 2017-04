Dopo la Champions ora tocca all'Europa League: alle 21.05 andata dei quarti di finale per la seconda competizione europea.



Fari puntati ad Anderlecht, dove è di scena il Manchester United: la squadra di Mourinho è indicata come la favorita per la vittoria finale del titolo e imporsi in Belgio sarebbe il primo passo per confermare i pronostici.



Big match anche ad Amsterdam, l'Ajax ospita lo Schalke 04: Lancieri senza il perno del centrocampo Schone, tedeschi decimati agli infortuni, ma la sfida promette spettacolo.



Altra partita che rischia di essere condizionata dalle assenze è Lione-Besiktas: i francesi non avranno il capitano Gonalons, i turchi dovranno fare a meno del bomber Aboubakar, entrambi out per squalifica (per somma di ammonizioni Gonalons, rosso diretto per Aboubakar).



Chiude il match tra le 'outsiders' Celta Vigo, privo di Giuseppe Rossi che ha finito la stagione, e il Genk, vera rivelazione del torneo.