Ecco il primo atto degli ottavi di Europa League. Si inizia alle 19 con quattro match, si prosegue alle 21.05 con altre quattro gare. Oltre al Milan, impegnato con l'Arsenal nel match di San Siro, altre due big iniziano il loro cammino in casa: l'Atletico Madrid, favorita numero 1 per la vittoria finale, attende il Lokomotiv Mosca di Manuel Fernandes, tra i migliori marcatori del torneo e cercato dall'Inter nell'ultimo mercato di gennaio; il Borussia Dortmund, carnefice dell'Atalanta ai sedicesimi, aspetta l'RB Salisburgo. Chiude il programma delle 19 l'altra squadra russa, il CSKA Mosca, che attende il Lione, con una motivazione extra vista la possibilità di giocare la finale in casa.



LE GARE DELLE 21 - Alle 21, invece, oltre a Lazio-Dinamo Kiev, il Marsiglia di Rudi Garcia se la vede con l'Atlhetic Bilbao del bomber Aduriz; l'RB Lipsia, che ha eliminato il Napoli di Sarri rischiando la beffa nei minuti finali del ritorno, attende Roberto Mancini e il suo Zenit San Pietroburgo. Infine, Sporting Libona-Viktoria Plzen: nei lusitani l'uomo in più è l'ex Sampdoria Bruno Fernandes.