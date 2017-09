Non s olo Atalanta, Lazio e Milan. La seconda giornata della fase a gironi di Europa League regala subito sfide molto interessanti per alcune delle formazioni favorite per arrivare alla finale di Lione del pros simo 16 maggio.



Apre alle 17 la sfida tra i kazaki dell'Astana e i cechi dello Slavia Praga, reduci dalla vittoria nel derby contro lo Sparta di Stramaccioni e desiderosi di centrare il secondo successo in Europa.



Alle 19 è il turno di dodici partite: l'Athletic Bilbao riceve al Nuevo San Mames gli ucraini dello Zorya, dopo il pareggio contro l'Hertha Berlino, impegnata sul campo degli svedesi dell'Ostersunds. L'Arsenal di Wenger va sul campo dei bielorussi del BATE Borisov, mentre nello stesso girone il Colonia riceve la Stella Rossa dell'ex Juve Boakye. Il Marsiglia di Garcia è ospite del Red Bull Salisburgo, i turchi del Konyaspor ricevono i portoghesi del Vitoria Guimaraes. Nel gruppo della Lazio, impegnata in casa contro lo Zulte Waregem, il Nizza di Mario Balotelli riceve il Vitesse, per continuare a dare battaglia ai capitolini per la conquista del primo posto. Il Lugano ospita la Steaua Bucarest, mentre gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva vanno sul campo di Plzen per confrontarsi con il Viktoria. Chiude lo Zenit di Roberto Mancini, che riceve a San Pietroburgo i baschi della Real Sociedad; nello stesso girone c'è anche Rosenborg-Vardar Skjope.



Alle 21.05 altre undici gare: oltre al Milan, che riceve a San Siro i croati del Rijeka, e all'Atalanta, ospite del Lione nello stadio in cui si giocherà la finale della competizione, in campo, negli stessi gironi, AEK Atene-Austria Vienna ed Everton-Apollon Limassol. I turchi del Basaksehir vanno sul campo dello Sporting Braga, mentre i tedeschi dell'Hoffenheim devono riscattare la sconfitta patita contro i portoghesi a Razgrad, in Bulgaria, sul campo del Ludogorets. La Lokomotiv Mosca riceve lo Zlin e il Copenaghen è ospite dello Sheriff Tiraspol, mentre la Dinamo Kiev va sul campo del Partizan e gli albanesi dello Skenderbeu ricevono gli svizzeri dello Young Boys. Chiude la sfida tra il Maccabi Tel Aviv e il Villarreal di Bacca, Sansone e Soriano.