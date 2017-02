L'Europa League anticipa al mercoledì, questa sera alle 18 infatti si disputano tre partite valide per il ritorno dei 16 di finale.



Sfide sulla carta semplici per Schalke 04 e Manchester United, visto che entrambe le squadre hanno vinto 3-0 nel turno d'andata: i tedeschi ospitano alla Veltins Arena i greci del PAOK Salonicco, i Red Devils volano in Francia dove affrontano il Saint-Etienne, rematch del duello interno tra i fratelli Pogba.



Infuocato e aperto invece lo scontro tra Fenerbahce e Krasnodar dopo l'1-0 dell'andata in favore dei russi: van Persie e compagni vogliono ribaltare il risultato tra le mura di casa per conquistare l'accesso agli ottavi di finale.