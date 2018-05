Dopo la Champions tocca questa sera all'Europa League, ultimo atto verso la finale di Lione del prossimo 16 maggio: alle 21.05 si giocano le due semifinali di ritorno.



Sfida in bilico tra Atletico Madrid e Arsenal, ma dopo l'1-1 dell'andata i Colchoneros si assicurano l'accesso alla finale: la squadra di Simeone (che assiste dalla tribuna per squalifica) vince al Wanda Metropolitano, decide la rete di Diego Costa nei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa i Gunners provano il tutto per tutto ma le conclusioni di Xhaka e compagni sbattono sui guantoni di Oblak, mentre dall'altra parte Ospina nega il 2-0 a Torres. Finisce così: Simeone raggiunge per la quarta volta in sette stagioni una finale europea (quinta in nove stagioni per l'Atletico), eliminato l'Arsenal di Wenger, all'ultima panchina internazionale con i londinesi.



Serve invece l'impresa al Salisburgo, dopo il 2-0 dell'andata in favore del Marsiglia: missione compiuta, ma solo a metà per gli austriaci che portano la sfida ai supplementari, cadendo a cinque minuti dal termine. Dopo un'ora di gioco che vede un OM più pericoloso, il Salisburgo sfodera una ripresa da urlo e pareggia i conti con l'andata: serpentina di Haidara e conclusione letale, poi la beffarda autorete di Bouna Sarr. Si va ai supplementari, Pelé tiene in piedi i suoi con una parata da urlo e nel secondo overtime arriva l'episodio: calcio d'angolo erroneamente assegnato al Marsiglia, l'ex Inter Rolando colpisce al volo e mette dentro la palla che spedisce i francesi in finale. Salisburgo su tutte le furie, espulso Haidara, ma non c'è più nulla da fare.



A Lione saranno Marsiglia e Atletico Madrid a giocarsi l'Europa League.