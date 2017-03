L'Europa League torna in campo oggi a partire dalle 19, con il programma dell'andata degli ottavi di finale: si apre con tre partite, tra le quali spicca sicuramente l'impegno del Manchester United di Josè Mourinho e Zlatan Ibrahimovic, reduce dalla comunicazione delle tre giornate di squalifica in Premier per la gomitata rifilata al centrocampista del Bournemouth Surman. Gli inglesi sono ospiti sul campo del Rostov, in Russia, in una trasferta non certo semplice. Alla stessa ora anche APOEL-Anderlecht, ciprioti contro belgi, e Copenaghen-Ajax, in una sfida tra squadre abituate alla Champions.



Alle 21.05 in programma altri quattro match: oltre a Lione-Roma, l'urna ha estratto due derby, quello belga tra Gent e Genk, e quello tedesco tra Schalke 04 e Borussia Monchengladbach, questi ultimi giustizieri della Fiorentina nei sedicesimi di finale. Chiude quello che non è un derby ma sicuramente una sfida molto sentita, dal punto di vista storico: a Istanbul arrivano i greci dell'Olympiacos, per affrontare il Besiktas.