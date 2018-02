Dopo il successo di ieri del Cska Mosca, che ha conquistato il pass per gli ottavi di finale ai danni della Stella Rossa, il programma dei match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League riparte alle 17, con la complicata missione del Nizza, chiamato a ribaltare la sconfitta interna per 3-2 della scorsa settimana contro la Lokomotiv Mosca. Alle 19, oltre ai match di Lazio e Napoli, l'Atletico Madrid ospita il Copenaghen dopo il 4-1 colto in Danimarca, mentre il piatto forte è la sfida tra il Villarreal dell'ex milanista Bacca e Lione dei gioielli N'Dombele e Depay, obiettivi di mercato rossoneri. Obiettivo rimonta anche per lo Zenit di Mancini contro il Celtic Glasgow, vincente 1-0 all'andata.



Alle 21.05, oltre agli impegni di Milan e Atalanta, attenzione puntata sul Marsiglia, chiamato a difendere in Portogallo il 3-0 di 7 giorni fa contro lo Sporting Braga, mentre la Real Sociedad ha bisogno di vincere a Salisburgo per riscattare il pareggio per 2-2 dell'andata. Semplice formalità per l'Arsenal la sfida dell'Emirates contro l'Ostersunds.