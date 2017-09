Cinque gol per dimenticare la sconfitta con la Lazio e confermare la fiducia dei bookmaker. Il Milan raggiunge l’obiettivo nella prima giornata di Europa League, e grazie alla vittoria travolgente sull’Austria Vienna svetta nelle scommesse sulla squadra che si aggiudicherà il trofeo: sul tabellone Snai i rossoneri si giocano a 5,50 (da 7,50), in vantaggio anche sull’Arsenal (6,50) con cui finora è stato duello alla pari.



LONTANE LE ALTRE - Molto più lontane le altre pretendenti, a partire da Zenit e Lazio (entrambe a 18,00), mentre scala posizioni l’Atalanta, passata da 40,00 a 3,00. Per la squadra di Montella c’è il posto d’onore anche nelle giocate sul primo posto del gruppo D, dove la quota è scesa a 1,10. Lontanissimo l’Aek Atene, a 7,50, per Austria Vienna e Rijeka si sale a 30,00 e 35,00.