L’Europa League è iniziata benissimo, prima con i playoff contro lo Shkëndija e poi nei sorteggi per la fase a gironi. Il Milan, inserito nel gruppo D, se la vedrà con Austria Vienna, Rijeka e AEK Atene, in un girone che secondo i bookmaker non creerà particolari problemi ai rossoneri. Il primo posto della squadra di Montella vale appena 1,28, mentre per la qualificazione l’offerta è a 1,03. Lontanissime le altre squadre: sulle lavagne internazionali la prima è l’AEK, dato a 8,00 nelle scommesse sul vincente e a 2,20 per il passaggio del turno. Seguono a stretto giro gli austriaci, a 9,00 per il primo posto e a 2,35 per la qualificazione. Chiude la lista il Rijeka, la cui promozione ai sedicesimi pagherebbe 2,70 (a 11,00 il primato).