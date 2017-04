La sfida tra Schalke 04 e Ajax è, sulla carta, la meno incerta visto che gli olandesi si presentano al ritorno forti del 2 a 0 dell’andata. I tedeschi, che in Europa League sono arrivati in testa al Girone I perdendo solo una partita, tenteranno il tutto per tutto e sono infatti favoriti per la partita, a 1.89. La vittoria olandese è invece offerta a 4.00, il pareggio è a 3.70. L’ Ajax è però già con un piede in semifinale, a 1.20, vale 4.25 l’impresa tedesca di passare il turno.