Dimenticare le delusioni in campionato e mettere un primo mattone per il passaggio del turno: la Lazio torna in campo per l'andata dei sedicesimi di Europa League e affronta la Steaua Bucarest in Romania.



STATISTICHE - Nessun precedente tra le due formazioni, ma l'FCSB non ha una buona tradizione con le squadre italiane: nessuna vittoria in 13 precedenti, clamoroso il ko contro il Milan nella finale di Coppa dei Campioni del 1989. La squadra di Inzaghi però, che deve rinunciare a molti titolari, non è in un buon momento: tre sconfitte consecutive in campionato, i biancocelesti cercano il riscatto.



Fischio d'inizio alle 21.05, su Calciomercato.com la diretta di Steaua-Lazio.