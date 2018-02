Insieme alla Champions League, torna anche l’Europa League con l’andata dei 16esimi di finale, turno che vede anche le squadre arrivate terze nei gironi e retrocesse dalla Champions League. A Belgrado la Stella Rossa sfida il CSKA Mosca in un match sicuramente caldissimo dal punto di vista ambientale, anticipato per la presenza nella stessa competizione anche dell'altra squadra di Belgrado, il Partizan: la Stella Rossa ha chiuso il girone H di Europa League al secondo posto dietro all’Arsenal ma davanti a Colonia e BATE Borisov, con il terzo peggior attacco e la seconda miglior difesa dell’intera competizione. In campionato occupa la prima posizione con 57 punti, nove di vantaggio sul Partizan. Il CSKA Mosca, invece, è ua delle formazioni retrocesse dalla Champions League: i moscoviti sono arrivati terzi nel gruppo A dietro Manchester United e Basilea ma davanti al Benfica. In campionato sono quinti in classifica con 35 punti, a due lunghezze dal secondo posto e 10 dalla capolista.