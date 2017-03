Parte bene la fase elite degli Europei Under 17: l’Italia che con un secco 3-0 si aggiudica il primo incontro con la Bielorussia. Tutto si risolve nella seconda frazione di gioco, grazie una doppietta di Kean a cui si aggiunge Merola nel finale, tutte e tre le reti ispirate dal play Azzurrino Rizzo Pinna.



L’Italia parte molto aggressiva e la Bielorussia si rinchiude nel fortino della propria area, varcando, in rare occasioni, la linea del centrocampo. La scelta tattica dell’allenatore Alsheuski è quella di mantenere costantemente i suoi ragazzi dietro la linea del pallone, tanto da rendere difficoltosa la manovra Azzurra. La pressione degli Azzurrini è costante, tanto che la conta dei calci d’angolo è di 10 contro l’unico battuto dai bielorussi. E’ Kean ad avere sui piedi le occasioni più nitide: al 14’ ruba palla a centrocampo e poco fuori l’area esplode un tiro radente che va di poco fuori. Al 31’ si ripete grazie ad un mancato rinvio della difesa avversaria che lo libera davanti al portiere ma il suo destro viene intercettato da Samovich. L’aggressività dei ragazzi di Bigica non viene mai meno ma la prima frazione di gioco li lascia a bocca asciutta. E’ l’attaccante Juventino a sbloccare il risultato al primo minuto della ripresa: imbeccato da Rizzo Pinna, Kean dentro l’area esplode il suo destro e non perdona. A questo punto il pressing Azzurro diventa incisivo e al 60’, sempre Kean, lanciato da Rizzo Pinna in area, realizza la seconda rete del vantaggio Azzurro. Merola, subentrato a Pellegri, al 73’ mette il sigillo al match realizzando, con un magnifico sinistro a giro, la terza rete del successo Azzurro.



Soddisfatto il tecnico Azzurro Emiliano Bigica:” Debbo fare i complimenti ai miei ragazzi che si sono comportati come una squadra adulta. Hanno messo in campo saggezza tattica, concentrazione e compattezza tra i reparti. L’unico merito che posso attribuire a me e allo staff tecnico è quello di aver disposto la squadra in campo assecondando i ruoli naturali dei giocatori e debbo dire che loro hanno risposto nel modo migliore. Spendo una parola in più per Kean che oggi non si è risparmiato: ha lavorato per la squadra e si è comportato da vero leader”.



Nell’altro Incontro disputato oggi tra Olanda e Belgio sono stati, gli orange a vincere 2-0 grazie a una doppietta messa a segno dall’ataccante Butink (25’ e 41’). Il prossimo incontro dell’Italia si giocherà giovedi alle 18 contro il Belgio



Bielorussia-Italia 0-3

Kean (41’ e 60’); Merola 73’

BIELORUSSIA (4-3-3). Samovich, Hruzheuski, Miroshnikau, Lairyk, Hlinski, Miakish (Viahera 70’), Kirylenka, Nemirko, Horbach (Muzychenka 68’), Sakuta, Vasilevich (Piatrenka 53’). All. Alsheuski Kiryl. A disp. Kliashchuk, Barsukou, Nekrasau, Ivanou.

ITALIA (4-4-2). Gemello, Bellanova, Bettella, Anzolin, Candela, Portanova, Rizzo Pinna, Biancu, Visconti (Vignato 69’), Pellegri (Merola 64’), Kean (Gilli 76’). All. Emiliano Bigica. A disp. Carnesecchi, Corbo, Nicolussi Caviglia.

Arbitro. Rob Harvey (IRL); Assistenti: Darragh Keegan (IRL) e Dyon Fikkert (NED); IV Uomo: Rob Dieperink

Ammoniti. Hlinski 5’; Miroshnikau 77’

Spettatori. 700



CLASSIFICA: Italia e Olanda punti 3, Bielorussia, Belgio 0.