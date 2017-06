Il calcio, per tutti i suoi appassionati, anche quest'estate non si fermerà. Da oggi parte infatti in Polonia la 21esima edizione del campionato Europeo Under 21. L'Italia di Gigi Di Biagio parte sicuramente tra le favorite, insieme alla Germania e alla Spagna, e cerca la sua sesta vittoria del torneo di cui è già primatista con cinque successi. Questa edizione sarà sicuramente una vetrina importante per molti giovani che potranno mettersi in mostra soprattutto in chiave mercato. Ecco le 12 stelle - una per squadra - da tenere d'occhio, che potrebbero fare la differenza in questo Europeo e fare al caso di molti club italiani:



Girone A



1) Dawid Kownacki (Polonia) - Lech Poznan



Kownacki è un attaccante classe '97 del Lech Poznan - club in cui ha esordito giovanissimo (a 16 anni) - ma ha già molta esperienza avendo giocato più di 100 partite in patria e anche alcune in Europa. Quest'anno nel campionato polacco è stato titolare nel centro dell'attacco segnando 9 gol in 27 presenze. La sua valutazione è di 4 milioni di euro e la squadra più interessata al giovane talento è la Sampdoria che cerca il sostituto di Patrik Schick, pagato 4 milioni allo Sparta Praga un'estate fa e ora destinato alla Juventus per ben 30. A Genova sembrano aver già trovato il suo erede.



2) Milan Skriniar (Slovacchia) - Sampdoria



Un altro giocatore della Sampdoria è il difensore slovacco classe '95 Milan Skriniar, arrivato nella squadra blucerchiata l'anno scorso dallo Zilina per solo 1 milione di euro. Il roccioso centrale in questa stagione è stato un titolare fisso nell'undici di Giampaolo, giocando 35 partite e offrendo ottime prestazioni. Sul difensore infatti hanno già messo gli occhi la Juventus e soprattutto l'Inter, ma a meno di offerte incredibili il giocatore dovrebbe rimanere un altro anno a Genova.



3) Tammy Abraham (Inghilterra) - Chelsea



L'attaccante inglese classe '97 Abraham è cresciuto nel vivaio del Chelsea - con cui ha vinto due Youth League - e ha fatto il suo esordio con i Blues nel finale della stagione 2015/16. Quest'anno invece è stato prestato in Championship, al Bristol City, dove ha realizzato la bellezza di 23 gol in campionato diventando il più giovane marcatore della seconda serie inglese a superare i 15 gol. Adesso è rientrato alla base, ma Conte dovrebbe ancora mandarlo via in prestito in una squadra che gli faccia trovare più spazio per farlo crescere. Questa volta, però, in Premier.



4) Kristoffer Olsson (Svezia) - Aik Solna



La Svezia inizia questo torneo da campione in carica, dopo che due anni fa ha conquistato il suo primo titolo europeo. Quest'anno però non parte da favorita perché rispetto al 2015 ha cambiato quasi tutti i suoi giocatori e sulla carta le nuove leve non sono forti come quelli del ciclo precedente. La maggior parte gioca in patria, manca un giocatore di livello internazionale come poteva essere John Guidetti. Di quella fantastica spedizione è rimasto però il capitano Kristoffer Olsson, centrocampista centrale classe '97 dell'Aik Solna. Il calciatore è di scuola Arsenal, ma dopo aver lasciato Londra ha giocato in Danimarca, prima di tornare a gennaio nella sua Svezia, dove ha già esordito nella nazionale maggiore. Il suo valore è di circa 1 milione di euro.





Girone B



5) Uros Djurdjevic (Serbia) - Partizan Belgrado



Djurdjevic è un attaccante serbo classe '94 che gioca in patria nel Partizan Belgrado, ma che ha già avuto la scorsa stagione una piccola parentesi in Italia al Palermo, dove però non è riuscito a lasciare il segno anche a causa di un infortunio che lo ha costretto a un lungo stop. Quest'anno invece si è rilanciato nel campionato serbo, dove è diventato il miglior marcatore segnando 24 gol in 29 presenze e facendo vincere al Partizan il titolo e la coppa nazionale. Anche con la nazionale Under 21 il suo bottino non è male, visto che in 26 partite ha fatto 15 gol. È un centravanti fisico, ma anche rapido e la sua valutazione è di circa 3,5 milioni.



6) Ruben Neves (Portogallo) - Porto



Il Portogallo si vuole vendicare dopo la finale persa due anni fa e cerca la sua rivincita personale. La squadra ha molti talenti, soprattutto a centrocampo, ma manca di un vero bomber visto che André Silva, il nuovo acquisto del Milan, è stato convocato con la nazionale maggiore per la Confederations Cup. Il capitano di questo gruppo è Ruben Neves, mediano classe '95 del Porto che già giocato con la nazionale dei grandi e che c'era nel 2015 in Repubblica Ceca. Ha esordito molto presto con i Dragoes, diventando il giocatore più giovane a segnare in campionato e il calciatore portoghese più giovane a esordire in una competizione europea, battendo il record di un certo Cristiano Ronaldo. Da tre stagioni è titolare nel centrocampo del Porto anche se nell'ultima stagione si è un po' perso, ma questo Europeo può davvero rilanciare le sue prospettive. Il prezzo del giocatore si aggira sui 10 milioni e la Juve lo ha già messo nel mirino.



7) Gerard Deulofeu (Spagna) - Everton



È sicuramente uno dei giocatori più forti del torneo, nonchè il capocannoniere della selezione Under 21 con 16 gol in 32 partite. Deulofeu è solo una delle tante stelle della squadra, che può vantare anche giocatori del calibro di Saul Niguez, Denis Suarez e Marco Asensio. Il Milan ne sa qualcosa, infatti a gennaio è passato in prestito dall'Everton dove non riusciva a trovare spazio alla squadra rossonera dove invece è stato uno dei migliori, offrendo grandi prestazioni e contribuendo così alla qualificazione in Europa. Adesso è ritornato all'Everton che lo acquistò a titolo definitivo dal Barcellona per sei milioni di euro, ma i blaugrana entro il 30 giugno possono riscattarlo per 12 milioni di euro grazie al diritto di ricompra inserito nel contratto. Il classe '94 si è trovato benissimo a Milano e sa che in Spagna avrebbe poco spazio essendo chiuso da grandi campioni, quindi spera che il Milan lo riprenda. La cifra da sborsare per prendere l'esterno d'attacco ora è di 15 milioni di euro, ma potrebbe anche aumentare grazie alle prestazioni in questo europeo.



8) David Babunski (Macedonia) - Yokohama F. Marinos



La Macedonia è la vera sorpresa di questo Europeo: è la prima volta che si qualifica per la fase finale del torneo, riuscendo in un grande capolavoro sportivo. La stella della squadra è sicuramente David Babunski, trequartista classe '94 prodotto della cantera del Barcellona e ora nella prima serie giapponese con il Yokohama F. Marinos, ma con un passato anche in Serbia con la Stella Rossa dove ha vinto un campionato. Il giocatore era già stato seguito da alcune squadre italiane e questa competizione può riaccendere il loro interesse, anche perché per il costo del cartellino può essere una vera scommessa.



Girone C



9) Federico Bernardeschi (Italia) - Fiorentina



L'Italia, con i suoi giovani talenti, parte sicuramente tra le favorite per la vittoria del titolo. Uno di questi è Federico Bernardeschi, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. L'esterno d'attacco della Fiorentina sarà un valore aggiunto alla rosa di questa squadra, avendo già alle spalle nove presenze con la Nazionale maggiore. Quest'anno ha vissuto la sua migliore stagione in termini realizzativi, segnando 11 gol in campionato e maturando molto dal punto di vista tattico e tecnico. Adesso sta valutando se lasciare Firenze, la città che lo ha visto crescere ed esordire in Serie A. L'asta è già aperta con Juventus e Inter molto interessate, ma attenzione alle super offerte che potrebbero arrivare dall'estero. La base di partenza, per il club viola, è di 50 milioni.



10) Max Meyer (Germania) - Schalke 04



Anche la Germania ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria dell'Europeo, grazie alle sue numerose stelle di cui fa parte sicuramente Max Meyer. Il trequartista classe '95 gioca nello Schalke 04 e anche lui ha già fatto il suo esordio con la nazionale maggiore, arrivando dal lungo cammino con quelle minori. Ha moltissima esperienza in Bundesliga, dove ha giocato più di 100 partite perchè titolare da ormai quattro stagioni a Gelsenkirchen, anche se quest'anno non è stata la sua miglior annata a causa del rendimento generale della squadra. Ha anche fatto diverse presenze in Europa e per questo il suo costo parte dai 15 milioni di euro.



11) Marcus Ingvartsen (Danimarca) - Nordsjaelland



Un altro giovane interessante è Marcus Ingvartsen, il centravanti classe '96 del Nordsjaelland che quest'anno nel campionato danese ha vinto la classifica marcatori segnando 23 gol in 35 gare e diventando così il più giovane giocatore a riuscirci. È cresciuto nel settore giovanile della squadra della città di Farum e ha fatto tutta la trafila delle nazionali minori arrivando fino all'Under 21, dove nelle qualificazioni a questo Europeo ha segnato 8 gol in 9 partite. Come dicono i numeri è un attaccante dal grande fiuto del gol e sarà il pericolo numero uno per la difesa dell'Italia. Il valore del suo cartellino adesso si aggira sui 2 milioni di euro.



12) Vaclav Cerny (Repubblica Ceca) - Ajax



Vaclav Cerny è uno dei tanti talenti cresciuti nel grande vivaio dell'Ajax. Quest'anno l'esterno d'attacco classe '97 ha giocato prevalentemente con la seconda squadra dei lancieri, nella seconda serie olandese dove ha fatto 15 gol e 8 assist in 28 partite, aiutando a portare la squadra al secondo posto. Ha giocato anche 5 spezzoni di gara con la squadra maggiore in Eredivise, dove aveva già esordito e segnato il suo primo gol l'anno scorso. È una classica ala brevilinea e veloce, capace di fornire assist ai compagni, ma anche di vedere la porta come testimoniano i 7 gol in 11 presenze con la nazionale ceca Under 21. La valutazione del giocatore anche in questo caso è di 2 milioni di euro.