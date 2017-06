Ha vinto senza problemi il girone di qualificazione e anche per il debutto agli Europei Under 21 l’Inghilterra parte in discesa nelle quote dei bookmaker. La squadra di Boothroyd scenderà in campo domani pomeriggio contro la Svezia, contro cui ha vinto gli ultimi due precedenti. Il «2» inglese stavolta è offerto a 1,78 sul tabellone Microgame Group, in netto vantaggio sul 3,50 del pareggio e al 4,25 del segno «1».