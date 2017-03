Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel programma di Carlo Tavecchio da presidente della FIGC c'è anche quello di rafforzare al 100% la spedizione dell'Italia al prossimo Europeo Under 21, che andrà in scena in Polonia dal 16 al 30 giugno.



L'idea del presidente è quello di mediare fra le squadre e Giampiero Ventura per liberare tutti i migliori talenti convocabili anche se stabilmente in prima squadra. Fra tutti i più importanti Donnarumma, Gagliardini, Rugani, Romagnoli e Bernardeschi.