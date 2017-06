Se non ora, quando? La Nazionale italiana Under 21 cerca uno storico successo agli Europei, che prenderanno il via venerdì prossimo in Polonia. Con una rosa ricca di talenti in ogni reparto (da Donnarumma a Berardi, passando per Rugani e Gagliardini) gli azzurrini inseguono il sesto trionfo, con il quale consoliderebbero il primato di successi nell’albo d’oro. Una vittoria che manca da 13 anni, ma che è ritenuta probabile dai bookmaker, i quali inseriscono di diritto l’Italia nel lotto delle favorite. Il titolo agli azzurrini si gioca a 7 volte la scommessa su 888sport.it. Ci sarà però da battere la concorrenza dell’altrettanto talentuosa Spagna che, con quattro trionfi fino a ora, proverà a eguagliare il record dell’Italia: la nazionale iberica punta su Marco Asensio, in gol con il Real nella finale Champions, e Deulofeu del Milan. Le Furie Rosse sono le grandi favorite, a 4,00, seguite dalla Germania (che sarà nel girone eliminatorio assieme all’Italia) a 5,00. Cerca di sfatare un tabù anche l’Inghilterra, che non vince il titolo dal 1984 e non ha superato il primo turno nelle ultime tre edizioni. La Nazionale dei Tre Leoni è data a 10,00, ma prima c’è il Portogallo - finalista nel 2015 - a 8,00. Quota 17,00 per i padroni di casa della Polonia, così come per i campioni in carica della Svezia, che hanno perso gran parte dei talenti con cui hanno trionfato due anni fa. Possibili outsider la Repubblica Ceca e Danimarca, entrambe a 21,00. Completano il quadro Serbia (a 26,00), Slovacchia (a 34,00) e Macedonia (a 51,00).