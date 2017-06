Sulle orme dei grandi: oggi contro la Danimarca inizia il cammino dell'Italia Under 21 negli Europei di categoria, competizione che vede gli Azzurrini partire con grandi ambizioni. Una rosa competitiva: da Donnarumma a Bernardeschi passando per Caldara, Conti, Gagliardini e Pellegrini, tutti giocatori già protagonisti in Serie A e pronti per palcoscenici di primo piano.



A spingere la squadra di Di Biagio anche la storia, la tradizione, che vede l'Italia cinque volte campione di questa competizione, cinque titoli arrivati in cinque edizioni consecutive tra il 1992 e il 2004. Da Buso e Corini (1992) a Inzaghi e Vieri (1994), dalla super formazione con Buffon, Cannavaro-Nesta e Totti (1996) a quella con Pirlo, Gattuso e Comandini (2000) fino a Barzagli, De Rossi e Gilardino (2004): gli Azzurrini sono sempre stati protagonisti agli Europei, Calciomercato.com vi fa rivivere tutte le emozioni dei nostri successi.



Ora la formazione di Di Biagio: Donnarumma, Caldara, Conti, Gagliardini, Bernardeschi e Petagna, ora tocca a voi!