Questa sera alle 20.45, presso lo Stadion MKS di Cracovia, va in scena l'esordio dell’Italia negli Europei Under21 2017, in Polonia, contro la Danimarca. Gli azzurrini sono inclusi nel girone C, insieme a danesi, Germania e Repubblica Ceca (vittoria dei tedeschi per 2-0 nell'altra partita). Per i ragazzi di Di Biagio è arrivato il momento della verità dopo gli elogi ricevuti negli ultimi mesi e il marchio di miglior Nazionale italiana dell’ultimo decennio, che accompagna da qualche tempo il gruppo agli ordini dell’ex centrocampista di Roma e Inter. I danesi, allenati da Niels Frederiksen, sono avversario ostico ma non impossibile, e i tre punti sono d'obbligo, visto che si qualificano alle semifinali solo le prime dei gironi, insieme alla miglior seconda. L'Italia Under 21 non ha mai perso contro la nazionale danese in 7 partite ufficiali: il bilancio parla di 4 vittorie e 3 pareggi. Tra i convocati ci sono tanti giocatori con esperienza in nazionale maggiore, tra cui Gigio Donnarumma, Federico Bernardeschi e Daniele Rugani, anche se i primi due possono essere condizionati dalle voci di mercato: attesa soprattutto per vedere come reagirà il portiere del Milan alle cririche dei tifosi rossoneri, per non aver rinnovato il proprio contratto. Le prossime partite degli Europei Under 21 saranno contro Repubblica Ceca, mercoledì 21 giugno alle 18, e Germania, sabato 24 giugno alle 20.45.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



DANIMARCA (4-2-3-1): Hojbjerg; Holst, Maxso, Banggaard, Blabjerg; Christensen, Norgaard; Andersen, Hjulsager, Zohore; Ingvartsen. All.: Frederiksen.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Conti, Caldara, Rugani, Barreca; Pellegrini, Gagliardini, Benassi; Berardi, Petagna, Bernardeschi. All.: Di Biagio.





CRONACA:





GRUPPO C



Domenica 18 giugno, ore 18

Germania-Rep.Ceca 2-0

44' Max Meyer (G), 54' Gnabry (G).



Domenica 18 giugno, ore 20.45

Danimarca-Italia



Mercoledì 21 giugno, ore 18

Rep.Ceca-Italia



Mercoledì 21 giugno, ore 20.45

Germania-Danimarca



Sabato 24 giugno, ore 20.45

Italia-Germania



Sabato 24 giugno, ore 20.45

Rep.Ceca-Danimarca



CLASSIFICA;



Germania 3, Danimarca 0, Italia 0, Repubblica Ceca 0.