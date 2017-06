Alle 20.45, va in scena a Cracovia l'atto finale dell'Europeo Under 21, la sfida tra Germania e Spagna, che hanno eliminato rispettivamente Inghilterra e Italia. Le Furie Rosse, dopo la dimostrazione di forza fornita contro gli Azzurrini, vanno all'inseguimento del loro quinto successo assoluto per raggiungere proprio l'Italia nell'albo d'oro della competizione. Per i tedeschi, la cui ultima vittoria è datata 2009, sarebbe invece il secondo titolo di sempre.



A livello di Under 21, le due nazionali si sono affrontate già in 6 occasioni, con 4 vittorie spagnole e 2 per la Germania. Nelle due circostanze in cui si sono affrontate nella fase finale dell'Europeo Under 21, una delle due ha poi sollevato il trofeo.





Europeo Under 21, finale



Ore 20.45



Germania-Spagna