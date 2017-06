E' un giugno caratterizzato dall'Europeo Under 21, un torneo che l'Italia non vince dal 2004. Questo il programma della 21ª edizione, in programma in Polonia dal 16 al 30 giugno 2017.



GRUPPO A



Venerdì 16 giugno, ore 18

Svezia-Inghilterra 0-0



Venerdì 16 giugno, ore 20.45

Polonia-Slovacchia 1-2

1' Lipski (P), 20’ Valjent (S), 78’ Safranko (S)



Lunedì 19 giugno, ore 18

Slovacchia-Inghilterra



Lunedì 19 giugno, ore 20.45

Polonia-Svezia



Giovedì 22 giugno, ore 20.45

Inghilterra-Polonia



Giovedì 22 giugno, ore 20.45

Slovacchia-Svezia



Classifica: Slovacchia 3, Svezia 1, Inghilterra 1, Polonia 0.





GRUPPO B



Sabato 17 giugno, ore 18

Portogallo-Serbia



Sabato 17 giugno, ore 20.45

Spagna-Macedonia



Martedì 20 giugno, ore 18

Serbia-Macedonia



Martedì 20 giugno, ore 20.45

Portogallo-Spagna



Venerdì 23 giugno, ore 20.45

Serbia-Spagna





GRUPPO C



Domenica 18 giugno, ore 18

Germania-Rep.Ceca



Domenica 18 giugno, ore 20.45

Danimarca-Italia



Mercoledì 21 giugno, ore 18

Rep.Ceca-Italia



Mercoledì 21 giugno, ore 20.45

Germania-Danimarca



Sabato 24 giugno, ore 20.45

Italia-Germania



Sabato 24 giugno, ore 20.45

Rep.Ceca-Danimarca



SEMIFINALI

Martedì 27 giugno, ore 18



Martedì 27 giugno, ore 21



FINALE

Venerdì 30 giugno, ore 20.45