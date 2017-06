L'Inghilterra vince 2-1 in rimonta contro la Slovacchia nella seconda partita del Gruppo A dell'Europeo Under 21. La Slovacchia, che nella prima partita ha battuto la Polonia, passa in vantaggio grazie ad un gol di Chrien al 23' del primo tempo. Nella ripresa prima Mawson e poi Redmond completano la rimonta, permettendo così all'Inghilterra di giocarsi il passaggio del turno nell'ultima partita contro la Polonia, che scende in campo alle 20.45 contro la Svezia.





GRUPPO A



Venerdì 16 giugno, ore 18

Svezia-Inghilterra 0-0



Venerdì 16 giugno, ore 20.45

Polonia-Slovacchia 1-2

1' Lipski (P), 20’ Valjent (S), 78’ Safranko (S)



Lunedì 19 giugno, ore 18

Slovacchia-Inghilterra 1-2

23' Chrien (S), 50' Mawson (I), 61' Redmond (I)





Lunedì 19 giugno, ore 20.45

Polonia-Svezia 1-1 LIVE

6' Moneta (P), 36' Strandberg (S)



Giovedì 22 giugno, ore 20.45

Inghilterra-Polonia



Giovedì 22 giugno, ore 20.45

Slovacchia-Svezia



Classifica: Inghilterra 4, Slovacchia 3, Svezia 1, Polonia 0.





GRUPPO B



Sabato 17 giugno, ore 18

Portogallo-Serbia 2-0

37' Goncalo Guedes (P), 81' Bruno Fernandes (P)



Sabato 17 giugno, ore 20.45

Spagna-Macedonia 5-0

11' Saul (S), 16', 54', 73' Asensio (S), 35' Deulofeu (S)



Martedì 20 giugno, ore 18

Serbia-Macedonia



Martedì 20 giugno, ore 20.45

Portogallo-Spagna



Venerdì 23 giugno, ore 20.45

Serbia-Spagna



Classifica: Spagna 3, Portogallo 3, Serbia 0, Macedonia 0





GRUPPO C



Domenica 18 giugno, ore 18

Germania-Rep.Ceca 2-0

44' Meyer (G), 50' Gnabry (G)



Domenica 18 giugno, ore 20.45

Danimarca-Italia 0-2

54' Pellegrini (I), 86' Petagna (I)



Mercoledì 21 giugno, ore 18

Rep.Ceca-Italia



Mercoledì 21 giugno, ore 20.45

Germania-Danimarca



Sabato 24 giugno, ore 20.45

Italia-Germania



Sabato 24 giugno, ore 20.45

Rep.Ceca-Danimarca



Classifica: Germania 3, Italia 3, Danimarca 0, Repubblica Ceca 0.



SEMIFINALI

Martedì 27 giugno, ore 18



Martedì 27 giugno, ore 21



FINALE

Venerdì 30 giugno, ore 20.45