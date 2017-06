Ancora pochi giorni di attesa e poi inizierà la 21esima edizione del Campionato Europeo di calcio Under 21 che si svolgerà in Polonia dal 16 al 30 giugno. La Svezia è la nazione campione in carica.Per la vittoria del torneo sono favorite la Spagna e la Germania, entrambe quotate a 4,00 su Better, ad un passo l’Italia di Di Biagio a 5,00. A seguire il Portogallo a 7,50, l’Inghilterra a 10,00 e i padroni di casa della Polonia a 15,00. In lavagna Better il bis della Svezia vale 20 volte la posta giocata. Quote più alte per la Danimarca, la Serbia, la Slovacchia e la Repubblica Ceca, tutte quotate a 25,00; outsider è la Macedonia a 50,00. Venerdì due sfide apriranno i battenti: alle ore 18 interessantissimo incontro tra la Svezia (a 4,10) e la favorita Inghilterra (a 1,85); alle 20:45 si affronteranno la Polonia (a 2,05) e la Slovacchia (a 3,45). Domenica sera sarà la volta degli azzurri di Gigi Di Biagio che si confronteranno con la Danimarca: le quote Better sorridono all’Italia, il cui successo è quotato a 1,85, la vittoria dei danesi è a 4,15, il pareggio è a 3,45.