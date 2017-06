Venerdì farà il suo esordio l’Europeo Under 21 in Polonia: il favorito per il titolo di capocannoniere è il tedesco Davie Selke, in forza al RB Lipsia, quotato a 6,50 da Better; leggermente più alta la quota, a 8,50, per l’italiano Domenico Berardi del Sassuolo, per gli spagnoli Williams Arthuer dell’Atletico Bilbao e Sandro Ramírez del Malaga, per l’inglese Tammy Abraham del Chelsea, per il portoghese Gonçalo Guedes del PSG. In quota ci sono anche Federico Bernardeschi della Fiorentina quotato a 15,00, Andrea Petagna dell’Atalanta a 25,00, lo juventino Alberto Cerri a 40,00 e il viola Federico Chiesa a 60,00. Interessanti in lavagna Better anche le quote di due “conoscenze” del campionato italiano: lo spagnolo Gerard Deulofeu, quest’anno in prestito al Milan, quotato a 18,00 e il ceco Patrik Schick, passato in questi giorni dalla Sampdoria alla Juventus, quotato a 25,00.