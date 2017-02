Il difensore centrale della Roma, Kostas Manolas, è destinato a diventare uno dei più forti nel ruolo in tutto il palcoscenico europeo. Non a caso, infatti, il giocatore giallorosso è finito nel mirino di diverse grandi squadre, tra cui due di Serie A e l’agente del greco, Giannis Evangelopoulos, ha parlato così del suo assistito, intervistato da La Gazzetta dello Sport: «La Juve lo segue sin dai tempi dell’Olympiacos, quando però riuscì ad aver la meglio la Roma. Ora i bianconeri sono ancora interessati, così come l’Inter. In Europa, invece, le squadre che seguono Kostas sono Chelsea, Barcellona, Manchester United e Psg: ha ancora un contratto con la Roma fino al 2019, valuteremo il suo futuro insieme».