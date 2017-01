Tra i giocatori premiati ed inseriti quest'oggi nella Hall of Fame del calcio italiano, c'è anche Paulo Roberto Falcão. L'ex giocatore della Roma è stato celebrato nella categoria giocatori stranieri, ha ringraziato così: "Io brasiliano anomalo? In effetti ho sempre portato la maglia numero 5. Liedholm per me è stato davvero un maestro, il mio ricordo in questo momento durante questa premiazione va a lui".