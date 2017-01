In occasione della cerimonia di ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano, in corso a Palazzo Vecchio a Firenze, Paolo Maldini ha parlato dal palco di suo papà Cesare, premiato insieme ad altri milanisti come Liedholm e Berlusconi:

"Il calcio nella nostra famiglia ha avuto tanta importanza. Lui è stato però anche papà dei ragazzi dell'Under 21 con la quale ha vinto gli Europei e anche un po' dei ragazzi dell'82. È sempre stato una persona molto umana e umile".