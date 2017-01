Il rientro di Diego Armando Maradona in Italia ha suscitato grandissime emozioni a Napoli, e dopo la serata al teatro San Carlo, oggi El Pibe de Oro si è presentato anche a Palazzo Vecchio a Firenze per la cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano. Sul palco ha risposto a tutte le curiosità, dalla Nazionale alla Serie A: "Il migliore tra Messi, Dybala e Higuain? Il primo senza dubbio, come porta palla lui gli altri due non la portano di sicuro.



"Entrare nel Napoli? Guardiamo un po', il Presidente mi ha invitato per la partita con il Real, parleremo e vedremo quello che si può fare. Mi ero sbagliato su Sarri, ha saputo cambiare e gestire bene la squadra. Mi piace come gioca il Napoli, peccato che c'è sempre la Juventus lassù. Meno male che la Fiorentina gli ha dato un bel colpo. Buffon è e resta un grande".