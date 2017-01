È Claudio Ranieri, l'unico allenatore in attività premiato in occasione della cerimonia di ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. Il tecnico è tornato a Firenze per questa giornata di festa, in cui è stato insignito del titolo di miglior tecnico italiano.



Ha raccontato così la favola sua e del suo Leicester: "Dovevamo fare 40 punti iniziali, poi abbiamo preso consapevolezza. L'andamento altalenante delle altre squadre ci ha aiutato. Eravamo una Cenentola, i bookmakers non ci credevano, per loro era più probabile vedere atterrare gli extraterrestri a Piccadilly o ritrovare vivo Elvis Presley. E invece adesso sono qua grazie al mio percorso con la squadra. Da calciatore non sono mai stato una star. Mi hanno aiutato i miei 8 anni a Catanzaro, poi la mia favola è iniziata definitivamente a Cagliari portandola dalla Serie C alla A. E io ero partito dai dilettanti. Qualcuno da lassù mi ha aiutato. È un grande orgoglio oggi essere qua".