Tante voci dal palco del Palazzo Vecchio di Firenze, dove si sta svolgendo la cerimonia di premiazione della Hall of Fame del calcio italiano. Non poteva mancare naturalmente il CT della Nazionale Giampiero Ventura, che si è espresso così: "Al momento non c'è un Falcao in Nazionale, magari arriverà, ce lo auguriamo. Non si deve mai imitare, ma mi auguro che con il ricambio generale in atto tanti nostri giovani possano diventare come lui. Sono orgoglioso di averlo visto giocare, ha portato novità nel modo di giocare". Il ct della Nazionale, a margine dell'evento, ha anche rivelato che intende convocare Federico Chiesa della Fiorentina per il prossimo stage degli azzurri.