Non c’è gloria per gli allenatori olandesi in Premier League, perlomeno in questa stagione. Frank de Boer - disastroso con il Crystal Palace - ha aperto le danze degli addii. Ora potrebbe essere il momento di salutare per Ronald Koeman dell’Everton, che ha raccolto appena sette punti in sette partite, media decisamente sotto le aspettative. I bookmaker d’oltremanica lo danno come favorito nella scommessa sul prossimo allenatore di Premier a saltare: la quota è bassissima, appena 1,30. E se “Rambo”, come lo chiamavano da giocatore, viene fatto fuori, i quotisti hanno un nome a sorpresa per l’incarico sulla panchina dei Toffees. Il favorito per sostituire Koeman in pianta stabile è Carlo Ancelotti, esonerato dal Bayern Monaco, piazzato a sei volte la scommessa. Lo segue in quota David Unsworth, attuale vice allenatore dell’Under 21 dell’Everton, piazzato a 8,00. Poi le chance di Eddie Howe, manager del Bournemouth dato a 10,00.