Con Romelu Lukaku in partenza, l'Everton potrà consolarsi con una super plusvalenza. Ha acquistato l'attaccante dal Chelsea per 32 milioni di euro, ma ora potrà rivenderlo per una cifra di molto superiore. Per la precisione ora vale esattamente il triplo, infatti l'Everton accetterà esclusivamente offerte vicine ai 100 milioni di euro.



A confermarlo è anche l'allenatore della nazionale belga, Roberto Martìnez, intervistato da FourFourTwo: "Dire quanto vale Lukaku con precisione è difficile, ma ai miei occhi potenzialmente vale davvero un sacco di soldi, d'altronde sappiamo bene tutti il tipo di calciatore che è diventato".