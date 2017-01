L'Everton ha sferrato l'affondo decisivo per Morgan Schneiderlin del Manchester United. Il centrocampista francese è stato protagonista di una vera e propria telenovela nelle ultime settimane, ma ora è pronto a lasciare i Red Devils per trasferirsi alla corte di Koeman.



SI APRE IL MERCATO - L'Everton per strappare il centrocampista classe '89 al club di Mourinho ha dovuto mettere sul piatto 22 milioni di sterline; e lo stesso Special One ha confermato ai microfoni di Sky Sports l'addio imminente di Schneiderlin: ''Sono stato informato che la trattativa è in dirittura d'arrivo; quasi certamente Morgan andrà all'Everton''. Il mercato della squadra di Koeman si è, quindi, aperto ufficialmente; il Milan, intanto, resta alla finestra per Deulofeu, che piace ma può arrivare solo in prestito. I rossoneri sono disposti a restare in attesa fino alla fine di gennaio, ma ora che il mercato dell'Everton è entrato nel vivo non sono da escludersi sviluppi nei prossimi giorni.