"Al momento non può partire, anche a causa degli infortuni di Lennon e Bolasie. Non c'è nessuna possibilità che Deulofeu parta, almeno per il momento. Abbiamo comunque avuto approcci con alcune squadre". Ronald Koeman, manager dell'Everton, in conferenza spazza via tutte le voci che vorrebbero Gerard Deulofeu vicino alla cessione in prestito a Milan o Roma.