Tanta delusione per Ronald Koeman, allenatore dell'Everton, dopo lo 0-3 subito contro l'Atalanta. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore olandese a fine partita: "C'è stata una grossa differenza fra Atalanta ed Everton, sia per l'aggressività che per la passione. Ci hanno dimostrato come si gioca a calcio, mi sto domandando cosa abbiamo sbagliato. È facile dire che abbiamo giocato male. È stata una vergogna. E' un momento difficile".