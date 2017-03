Everton, aria di rottura tra Romelu Lukaku e il club. L’allenatore Ronald Koeman ha risposto in conferenza stampa alle domande riguardanti il futuro di Lukaku, sempre più al centro di voci di mercato. Come riporta Bbc Sport: “Non sono felice dell’intervista rilasciata da Lukaku”. Il tecnico si riferisce alle parole dell’attaccante che non ha intenzione di rinnovare con il club, avendo ambizioni che lo portano a puntare a squadre impegnate in Champions.



“Se l’Everton fosse una squadra senza ambizioni – ha proseguito Koeman – non ne sarei l’allenatore. Ho parlato oggi con Romelu, e vedremo come evolverà la situazione. Penso che ogni giocatore sia ambizioso e voglia competere per vincere dei titoli, ma esistono anche dei contratti che vanno rispettati. È il dovere di ogni calciatore, e a parte quella sua intervista, è sempre stato eccellente, dando sempre se stesso per la squadra”.