Stando a quanto riportato da Espn, l'Everton sta pensando a Christian Benteke per il dopo Lukaku; il centravanti del Crystal Palace, ed ex giocatore del Liverpool, è il primo nome in lista per raccogliere il testimone dal belga passato al Manchester United. In alternativa resta sempre viva la pista Olivier Giroud, attaccante dell'Arsenal pronto a lasciare i Gunners.