Romelu Lukaku ha trovato l’intesa con l’Everton per il rinnovo del contratto. Il 23enne attaccante belga, al centro di voci insistenti di mercato, andrebbe a guadagnare quasi 130 mila euro alla settimana, per un totale che si avvicina ai 7 milioni di euro a stagione. Si tratterebbe del più altro stipendio erogato dal club di Goodison Park nella sua storia. Il contratto che legherà il giocatore alla squadra inglese verrebbe prolungato al 2022.



A riportare la notizia è il Daily Mirror, che precisa come il rinnovo non escluda di per sé una partenza dell’attaccante quest’estate. La firma è prevista per questa settimana, e il contratto includerebbe anche una sostanziosa clausola rescissoria, le cui cifre non sono ancora state rese note. Ciò significa che club dal grande potere economico, come Real Madrid o Bayern Monaco, potrebbero pagare la suddetta clausola, aggiudicandosi così il giocatore.



Ad aprire a una possibile cessione estiva di Lukaku, è il suo stesso procuratore, Mino Raiola: “Vedremo cosa accadrà quest’estate, valuteremo le offerte che arriveranno ascoltando le intenzioni di tutte le parti in causa”.