Secondo il Liverpool Echo, l'Everton sta puntando Juan Bernat, terzino sinistro del Bayern Monaco. I Toffees hanno da tempo problemi con la fascia sinistra, lasciata oramai sguarnita dal fedelissimo Baines, e avrebbero individuato nel laterale spagnolo il giocatore ideale per il futuro.

Dal canto suo il classe '93, arrivato in Germania con Guardiola, fatica sempre più a trovare spazio in Baviera (solo 2 presenze in stagione), e potrebbe quindi vedere di buon occhio un trasferimento in Premier.

Si attendono sviluppi.