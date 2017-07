Incredibile campagna di rafforzamento per l'Everton, che ha sì ceduto Lukaku per 85 milioni al Manchester United ma ne ha già spesi 100. Ora l'obiettivo, dopo l'arrivo a parametro zero di Rooney, è Gilfy Sigurdsson. L'islandese, 27 anni, è valutato 35 milioni dallo Swansea, secondo Sportmediaset.