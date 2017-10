Si allunga la lista di pretendenti per Ademola Lookman, attaccante classe 1997 dell’Everton. Secondo il Mirror, oltre al Tottenham – da tempo sulle tracce del talento inglese di origini nigeriane – anche il Crystal Palace ha mosso i primi passi per assicurarsi il cartellino del giovane ex Charlton, approdato ai Toffees nello scorso mese di gennaoio e sotto contratto fino al 2021. Lookman al momento è ritenuto incedibile da Koeman, ma il pressing sempre più insistente del Tottenham potrebbe cambaire le carte in tavola. ORa però gli Spurs devono guardarsi le spalle dalla concorrenza del Crystal Palace.