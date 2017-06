L'Everton dopo i contatti in giornata con il Milan e l'Inter per diversi giocatori tra i quali Brozovic e Niang , dopo aver chiuso per il giovane portiere inglese Pickford, il capitano dell'Ajax Klaassen e l'attaccante del Malaga Sandro Ramirez ha iniziato a trattare anche con lo Swansea per il centrocampista islandese Sigurdsson secondo Sky Sports