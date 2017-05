Milan attivo sul mercato, non solo in entrata ma anche in uscita: nuovo incontro a Casa Milan in serata, questa volta sul piatto c'è il futuro di Mbaye Niang.



20.45 - All'uscita da Casa Milan Pastorello è stato intercettato dai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.com Daniele Longo: il noto agente ha glissato precisando di aver curato da intermediario il passaggio di Niang al Watford, la procura del ragazzo è in mano a Moussa Ndiaye, agente vicino al gruppo Pastorello.





19.50 VERTICE - Si chiude l'avventura al Watford, l'attaccante francese ha manifestato l'intenzione di non restare e il club non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro, ma il suo cammino potrebbe proseguire in Premier League. Nel tardo pomeriggio infatti Federico Pastorello, che ha curato il passaggio al Watford, si è recato a Casa Milan per incontrare i vertici della dirigenza rossonera e presentare l'offerta dell'Everton: con ogni probabilità i Toffees saluteranno in estate Lukaku e sono alla ricerca di una punta su cui scommettere, il nome di Niang è stato individuato come uno dei profili ideali per la squadra allenata da Koeman.